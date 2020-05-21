Tanker kazalarında sürücüler yaralandı
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Tanker kazalarında sürücüler yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.

Tanker kazalarında sürücüler yaralandı
21.05.2020 14:09 | Son Güncelleme: 21.05.2020 14:09

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı tanker kazasında sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Celal Akdoğan kullandığı 27 ANG 36 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 84. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Suphi Erdem idaresindeki 72 AJ 245 plaka tanker ise Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 101. kilometresinde yoldan çıkarak devrildi. Kazalarda yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere götürüldü. Yaralılardan Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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