Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

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Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SUNGURLU, ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Çorum karayolu Hitit Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çorum'dan Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 09 AGM 485 plakalı tanker, kavşaktan dönmeye çalışan B.U. yönetimindeki 20 DA 645 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü B.U. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - ÇORUM

Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

Tanker ile otomobil kavşakta çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Otomobil, Sungurlu, Tanker, Çorum, 3. Sayfa, Haberler

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