'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı
'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptıABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptı
ABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.
İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan 'tanker İHA?, uçak gemilerine konumlandırılacak.