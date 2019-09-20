'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptıABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

20.09.2019 11:54
'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

'Tanker İHA' Boeing MQ 25 ilk test uçuşunu yaptı

ABD (DHA)- ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan 'tanker İHA?, uçak gemilerine konumlandırılacak.

Kaynak: DHA
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