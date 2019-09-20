'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

20.09.2019 11:40
'Tanker iha' boeing mq 25 ilk test uçuşunu yaptı

ABD'li Boeing'in ürettiği, savaş uçaklarına havada yakıt ikmali sağlayacak olan insansız tanker uçağı MQ-25 Stingray, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi.

İlk uçuşu yaklaşık 2 buçuk saat süren ve ABD donanması için üretilmiş olan 'tanker İHA', uçak gemilerine konumlandırılacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Test uçuşundan görüntüler

 

Kaynak: DHA
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