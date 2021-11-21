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TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen asfalt yüklü tankerin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

BAYBURT (DHA) - TRABZON'un Araklı ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen asfalt yüklü tankerin sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bayburt- Trabzon karayolu Araklı ilçesi Çatak mevkisinde meydana geldi. İsmet S. idaresindeki 33 AGH 553 plakalı asfalt yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada, tankerde bulunan asfalt yola akarken, İsmet S ile yanındaki İslam S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

TANKER DEVRİLDİ: 2 YARALI

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