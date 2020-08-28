Tanker alev aldı faciadan dönüldü
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Tanker alev aldı faciadan dönüldü

Tanker alev aldı faciadan dönüldü Gaziantep'in Nizip ilçesinde hareket halinde olan bir tanker alev aldı.

28.08.2020 16:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:11

Tanker alev aldı faciadan dönüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde hareket halinde olan bir tanker alev aldı. Çevredekilerin müdahalesi ile söndürülen tankerin dolu olması korkuttu.

Olay, Gaziantep'in Nizip İlçesi Sanayisi sitesinde yaşandı. Bir yağ fabrikasına ait olan 27 ADH 074 plakalı yağ tankeri hareket halindeyken alev aldı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi ile söndürülmeye çalışılan yağ tankerinin dolu olması korkuttu. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından tanker söndürüldü. Olayla ilgili araştırma başlatıldı.

Tanker alev aldı faciadan dönüldü

Kaynak: İHA

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