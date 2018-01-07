Tankçı Uzman Çavuş Taşçı'nın Cenazesi Toprağa Verildi

Şırnak'ta görev yaparken rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede vefat eden Tankçı Uzman Çavuş Ferdi Taşçı'nın cenazesi memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde toprağa verildi.



Taşçı'nın cenazesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki baba evinde helallik alınmasının ardından, Halil Ağa Camisi'ne getirildi.



Buradaki törene, baba Rıfat, annesi Zübeyde ve eşi Serpil Taşçı ile Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Cumhuriyet Savcısı Ali Güney, Jandarma Komutanı Binbaşı Sayit Bayramoğlu, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.



Taşçı'nın naaşı kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.