Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi
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Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi

Hindistan'da bir gösteri sırasında bir tank seyircilerin bulunduğu platformun dibine kadar gelince yürekler ağza geldi.

18.01.2020 10:33 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:33
Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi

'da bir gösteri sırasında bir tank seyircilerin bulunduğu platformun dibine kadar gelince yürekler ağza geldi.

Hindistan'da her 15 Ocak'ta düzenlenen ' Günü' etkinlikleri kapsamında Hint ordusu yine gösteri düzenledi. Gösteride sergilenen ve toprak sahada manevralar yapan T-72M1 tipi bir tank izleyicilerin bulunduğu platforma doğru ani bir manevra yapınca izleyenlerin yüreği ağzına geldi. İzleyicilere metreler kala duran tankın gösterinin bir parçası olarak bunu yaptığı belirtilerken; görüntüyü yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı bunun 'mantıksız ve kabul edilemez' olduğunu yazdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Tankın görüntüsüYaşanan panikGösteriden görüntüTankın fotoğrafı

 


Kaynak: DHA
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