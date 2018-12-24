Tank Palet İşçilerinden Özelleştirme Tepkisi

SAKARYA'da 'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepki için Adapazarı şehir merkezinde toplanan yaklaşık 2 bin kişi, 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' sloganları atarak karara tepki gösterdi.

'Tank Palet Fabrikası' olarak bilinen 1. Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nün özelleştirme kapsamına alınmasına tepkiler büyüyor. Harb-İş Sendikası üyesi Sakarya, Kocaeli, İstanbul'da bulunan birçok fabrikadan işçiler akşam saatlerinde Adapazarı şehir merkezindeki Gar Meydanı'nda toplandı. İşçiler ellerinde sendika flamaları ve Türk bayraklarıyla 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' ve 'Savunma sanayi özelleştirilemez' sloganları atarak karara tepki gösterdi. Meydanda yapılan basın açıklamasına MHP Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, İyi Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, 3 partinin il başkanları, Türk-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman, Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz ve işçiler katıldı.

Harb-İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Yaşar Yavuz fabrikanın milli değerleri savunduğunu belirterek, "Savunma sanayisinde, tüm birliklerimizin paletli ihtiyaçları bu fabrika tarafından karşılanmaktadır. Daha sonra fabrikamız geliştirilerek öncelikle M-48 tanklarımızın modernizasyonu daha sonra M-52 modernizasyonu ve daha sonra Leopar T1 ve Leopar T2 tanklarının modernizasyonunu yapmıştır. 2002 yılında Fırtına obüsleri imalata başlamıştır. En son 2011 yılında düşmanın korkulu rüyası 281 adet Fırtına obüsü üretilmiş ve birliklerimize teslim edilmiştir. Sınır ötesi operasyonlarında Zeytin Dalı ve Fırat operasyonlarında Afrin'i fetheden PKK'nın korkulu rüyası bir araçtır. Fırtına obüsü, şu anda fabrikamızın özelleştirilmesine vesile olan Altay tankından çok daha üst düzey donanıma sahip bir teknolojiyle donatılmıştır. Hedefi nişan alma derdi olmayan bir sistem ile 1 dakikada 1 kasabayı yok etme gücüne sahip bir araçtır. Orada bir çikolata fabrikası değiliz, bunu yanlış anlayan Sakarya'daki bazı arkadaşlarımızın tepkilerini gördüm. Orada çikolata üretmiyoruz, bu ülkenin milli değerlerinin savunuyoruz." dedi.

Fabrikadaki işçilerin Altay'ı üretmek için hazır olduğunu söyleyen Yavuz şöyle dedi:

"Böyle bir fabrikanın apar topar böyle bir kararla özelleştirme kapsamına alınmasını biz çalışanlar olarak şiddetle kınıyoruz. İşletmesinin verilerek 2019 yılında özelleştirme kararına karşı olduğumuzu ifade etmek içindir. Sakaryalılar tarafından para toplanarak Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na hibe edilen bu arazilerin özel şahıslara verilmesine şiddetle karşı olduğumuzu ifade ediyorum. Bu basın açıklaması hibe edilen bir malın yasal olarak başka birilerine devredilemeyeceğinin haykırışıdır. 25 yıllığına şahıslara altın tepsiyle sunulması ne kadar doğrudur. Bu fabrika özelleşsin mi? Bu toprakları birilerine hibe etmek ne kadar doğrudur? Biz Altay tankını üretmek adına tüm hazırlıklarımızı yapmışken hiç tecrübesi olmayan bu işten anlamayan ve alakası olmayan birilerine bu fabrikayı vermek ne kadar doğrudur. Altay tankı bundan 7 yıl önce Koç Grubu'na verildiğinde bunun yanlış olduğunu ifade ettik, geçen 7 yılda hiçbir ilerleme olmamıştır. Altay o zaman bu işçilere, bu ustalara verilmiş olsaydı şimdi çoktan üretime geçişmişti. Üretimi neden bizlere vermiyorsunuz?" - Adapazarısakarya

Kaynak: DHA