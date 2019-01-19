Tank Palet Fabrikası'nın Özelleştirilmesi Kararı

Harb-İş Sendikası, Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kararına tepki göstermek amacıyla Sakarya'da miting düzenledi.

Bosna Caddesi'nde bir araya gelen Türk-İş Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri, Gar Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü.

Burada toplanan kalabalığa hitap eden Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, tek taleplerinin fabrikanın Milli Savunma Bakanlığı emrinde kalması olduğunu söyledi.

Türkiye'nin, savunmada yerlilik oranını arttırması gerektiğini savunan Atalay, "Bugün burada olma mücadelemiz milli olma mücadelesidir. Mesele milli olunca evvela Türkiye sonra işçi dedik, demeye de devam edeceğiz. Milli savunmada yerliliği yüzde 100'e çıkarırsak dünyanın en güçlü ülkesi oluruz. Onun yolu da özelleştirmeden vazgeçmektir." diye konuştu.

Mitinge, Harb-İş Genel Başkanı Bayram Bozal'ın yanı sıra bazı siyasi partilerin milletvekilleri ile sivil topum kuruluşlarının temsilcileri ve işçiler katıldı.

Kaynak: AA