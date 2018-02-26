Tank Atışları Başladı

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'e yönelik başlatılan operasyon birçok cepheden devam ederken, Gülbaba bölgesinde konuşlu birçok tank akşam saatlerinde Darmık Dağı arkasındaki bölgeleri vurdu. Kilis'e bağlı Gülbaba bölgesinde sabah saatlerinden itibaren sessizlik hakim iken, akşam saatlerinde karakollarda bulunan tank ve fırtına obüs topları Darmık Dağı arkası ve Bülbül tepesindeki YPG mevzilerini vurdu.

Yoğun yağış ve sise rağmen ardı ardına ateşlenen toplarla önceden belirlenen YPG mevzileri vurulurken, ÖSO birliklerinin ise güneye doğru ilerledikleri öğrenildi.

(Orhan Erkılıç - Murat Ergin/İHA)