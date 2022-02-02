Tanju Özcan: Ülkeme zarar veren ülke, stratejik dostum olamaz

BOLU Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ABD ve İngiltere büyükelçileriyle görüşmesiyle ilgili, "İsteyen Amerikalılarla kol kola girsin, isteyen İngilizlerle kol kola girsin. Bu beni ilgilendirmiyor. Ben antiemperyalistim. Benim ülkeme zarar veren bir ülke benim stratejik dostum olamaz. Ayıdan post Amerika'dan dost olmaz" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, düzenlediği basın toplantısında, kentte faturalarını ödemekte zorlanan 2 bin 500 aileye faturaları konusunda maddi yardım yapacaklarını açıkladı. Başkan Özcan, kentte yaşayan dar gelirlilerin elektrik faturalarına aylık 300 TL, doğal gaz faturalarına ise 6 aylık kış dönemi için aylık 500 TL yardım yapacaklarını söyledi.

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