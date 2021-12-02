Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı'na 'faiz' desteği, CHP'li Öztrak'a tepki (2)

BOLU (DHA) - 'İZAHI OLMAYAN ŞEYİN MİZAHI OLUR'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclisinde yaptığı konuşmayla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzahı olmayan şeyin mizahı olur. Bu konuşmamı sevgili basın mensubu arkadaşlarımız nerelere çekmiş. Allah aşkına bu ekonominin ciddiye alınacak hali mi kalmış ?" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri

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