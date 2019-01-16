Tanju Özcan'dan Besob ve Diyaliz Merkezine Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bolu Belediye Başkanı Adayı Tanju Özcan, Bolu Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) ile diyaliz hastalarını ziyaret etti.

CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve partililerle BESOB'u ziyaret eden Özcan, burada BESOB Başkanı Tahir Gayret ve oda çalışanlarıyla görüştü.

Buradaki konuşmasında, "esnafı ve vatandaşı üzen belediyecilik" anlayışından uzak duracaklarını anlatan Özcan, 31 Mart'tan sonra karar alınacağı zaman vatandaşlarla istişare yapacaklarını ve en uygun kararı vereceklerini söyledi.

Daha sonra Karamanlı Mahallesi'nde bulunan özel diyaliz merkezinde tedavi gören hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Özcan, hastalarla birebir görüştü.

Kaynak: AA