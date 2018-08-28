Tanju Çolak'tan Kızılay'a Kan Bağışı

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kan vererek önemli bir sosyal sorumluluk projesine destek veren Tanju Çolak'ı duyarlılığından dolayı kutladı.

Kızılay'ın tam donanımlı kan merkezinde gerekli tetkikler yapıldıktan sonra kan bağışı alınan Tanju Çolak, üretimi mümkün olmayan tek kaynağı insan olan kan vermenin manevi huzurunu yaşadı.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Tanju Çolak'ın Türk futbolunda önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, "Kral Tanju Çolak bu değerli katkıyla kalmayıp, tam bir sosyal sorumluluk örneği gösteriyor. Adana Demirspor Kulübü'ne ve Sportif Direktör Tanju Çolak'a bu duyarlı davranışından dolayı Türk Kızılayı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Kan bağışının bir insanlık görevi olduğuna vurgu yapan Tanju Çolak, "Bu yapılan kampanyalara destek olmak sağlıklı her bireyin en öncelikli görevi olmalıdır. İhtiyaç anında hepimize lazım olabilecek kan ihtiyacının tedarik edilmesi, yapacağımız bu kan bağışları ile mümkün olacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu konuda daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Toplanan bu kanlar inşallah ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşarak onların sağlıklarına kavuşmalarına katkıda bulunur" diye konuştu. - ADANA