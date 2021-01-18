Tanju Çolak: "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Tanju Çolak: "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım"

18.01.2021 09:25 | Son Güncelleme: 18.01.2021 09:28
Tanju Çolak:

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım." dedi.

Eski milli futbolcu ve Avrupa gol kralı Tanju Çolak, "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım." dedi.

Çolak, TED Edirne Kolejinin çevrim içi düzenlediği "Kariyer Semineri" etkinliğine katıldı, öğrencilerin sorularını cevapladı.

Futbolcu olabilmek için çok çalıştığını dile getiren Çolak, elde ettiği başarılarla tüm dünyada adını duyurduğunu ifade etti.

Çolak, oynadığı takımlarda gol krallıkları yaşadığını anlattı, bir golcünün takım arkadaşlarınca sevilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yıllar önce gol kralı olarak Avrupa'da "Altın Ayakkabı" ödülünü kazandığını hatırlatan Çolak, şunları kaydetti:

"O dönemki tüm takım arkadaşlarıma ve ekibe çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bu bir takım oyunu. Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım. Sevgi, ilişki ve takımdaşlık çok önemli. Takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum, onlar bana çok güzel paslar verdi. Ben de verilen bu paslarla güzel goller attım. 1988 yılında aldım 'Altın Ayakkabı'yı ve çok güzel bir andı.

Orada Türkiye'yi onurlandırmak ve gururlandırmak çok önemliydi, o 'Altın Ayakkabı'yla Türkiye'ye gelmek. Türkiye'nin ismini tüm dünyada duyurmak benim için çok önemliydi. Köyde çobanlık yapmış, tütün dizmiş, karpuz satmış Tanju Çolak olarak o mevkilere gelmek çok güzel bir duyguydu. Köyde başlayan hikayem 'Altın Ayakkabı'ya kadar gitti. Bu gururu taşıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Yıldız Tilbe Murat Dalkılıç
Spor Arda Turan Erol Bulut Emre Taşdemir Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Bursa İznik Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tanju Çolak: "Golcü olabilmen için tüm takım arkadaşlarının seni sevmesi lazım" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 09:35:39. #1.15#
title