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Tanju Çolak: "Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış"

- Tanju Çolak: "Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış" Eski milli futbolcu Tanju Çolak: "Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek?

05.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:04

- Tanju Çolak: "Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış"

Eski milli futbolcu Tanju Çolak:

"Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek?"

"14 tane yabancıyı getirirsen ve kriter koymazsan yüzde 10 da indirmez"

İSTANBUL - Eski milli futbolcu Tanju Çolak, korona virüs günlerinde ücretlerinde az indirime giden futbolcu ve teknik direktörler için, "Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış" ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, Medikil firması tarafından üretilen ve sağlık amaçlı kullanılan bentonit kilinin tanıtım toplantısına katıldı. Burada bentonit kilinin faydalarından bahseden Çolak, Türk futboluna dair açıklamalarda bulundu. Özellikle Arda Turan'ın Galatasaray'a futbolcu olarak bir şey veremeyeceğini ifade eden Tanju Çolak, Türkiye'de oynayan yabancı futbolcuların ve yerli teknik direktörlerin ücretlerinde Avrupa'ya oranla az indirim yapmasına çok sert tepki gösterdi.

"Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek?"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den, Arda Turan'ı yanına alıp antrenör olarak yetiştirmesini rica eden Çolak, Turan'ın futbolla diyaloğunun da zayıfladığını söyleyerek, "Arda Turan, Galatasaray'da güzel şeyler yapmıştır. Güzel paralar kazandırmıştır. Bir aşk yaşandı ve bitti. Arda Turan iki senedir yok. Olmayan bir Arda Turan nasıl geri dönecek? Arda çok dürüst bir adam. Karakter olarak da düzgün ama futboldan çok uzaklaştı. Futbolla diyaloğu zayıfladı. Sen futboldan uzaklaşırsan ne kadar yakın olabilirsin. Fatih Terim'e soruyorum. Galatasaray'da kimi çıkardı teknik direktör olarak? Hiç kimse yok. Buradan rica ediyorum Fatih Terim'e; Arda'yı yanına al. Hasan Şaş gitti. Yardımcı direktör yap. Arda'nın ağabey niteliği var, karakterli oyuncu ve en iyi oyunculardan biri. Yardımcı antrenörlükte öğreteceği ve sunacağı çok şey var. Bari Galatasaray'dan bir tane teknik direktör çıksın. Fatih Terim'de 'Evet, ben Arda'nın önünü açtım' desin. Çünkü Fatih Terim 15-20 yıldır Şenol Güneş ile ülkemizde varlar. Ancak onların yanından hiçbir yardımcı antrenör çıkıp, teknik direktör olmadı" diye konuştu.

"14 tane yabancıyı getirirsen ve kriter koymazsan adam yüzde 10 da indirmez"

Yabancı futbolcu ve yerli teknik direktörlere seslenen eski milli futbolcu, "12-13 Haziran'da lig başlıyor, başlamak da zorunda. Sosyal hayata devam edeceğiz. İspanya'da, İngiltere'de, Almanya'da bütün ligler açıldı. Bütün futbolcular ücretlerinde yüzde 30, 40 indirim yaptılar. Gelin görün Türkiye'de yüzde 10. Dalga mı geçiyorsunuz siz? Yabancı futbolculara sesleniyorum. Türkiye'deki ekonominin durumunun farkında değil misiniz? Yüzde 10 nedir? Bizim ligimiz İspanya'dan, Almanya'dan, İngiltere'den daha mı üstte bir lig. 14 tane yabancıyı getirirsen ve kriter koymazsan adam yüzde 10'da indirmez. Olan kime oluyor? Kulüplere oluyor. Bu kulüpler bunları nasıl ödeyecekler? Yabancı arkadaşları da geçtim. Bu ekonomik krizde Türk teknik direktörler bile fiyatlarında indirim yapmalılardı. Artık şunu anladım. Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış" ifadelerini kullandı.

Tanju Çolak: 'Forma aşkı bitmiş, para aşkı başlamış'

Kaynak: İHA

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