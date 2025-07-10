Tanju Çolak bir sezonda gol rekoru gol sayısı kaç?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye Futbol Süper Ligi'nde Bir sezonda en fazla gol atma rekorunun sahibi Tanju Çolak bu rakoru kırdığı sezonda kaç gol atmıştır? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye Futbol Süper Ligi'nde Bir sezonda en fazla gol atma rekorunun sahibi Tanju Çolak bu rakoru kırdığı sezonda kaç gol atmıştır?

TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ'NDE BİR SEZONDA EN FAZLA GOL ATMA REKORUNUN SAHİBİ TANJU ÇOLAK BU RAKORU KIRDIĞI SEZONDA KAÇ GOL ATMIŞTIR?

A:39

B:44

C:49

D:54

Cevap: A

YARIŞMACI EMİN KIR HAKKINDA

59 yaşında olan Emin Kır, Trabzon'da doğmuş ve İstanbul'da yaşıyor. Lise mezunu olan Emin Bey, imam olarak çalışma hayatına devam ediyor.