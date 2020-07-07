Tanıtıma katkı sağlamak için "Menteşe için çal" projesi hazırlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tanıtıma katkı sağlamak için "Menteşe için çal" projesi hazırlandı

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi tanıtmak amacıyla hayaya geçirilecek "Menteşe için çal" projesi kapsamında, 25 yerel sanatçının seslendireceği yöresel türkülerden oluşan klip hazırlanacak.

Tanıtıma katkı sağlamak için
07.07.2020 18:37 | Son Güncelleme: 07.07.2020 18:41

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'yi tanıtmak amacıyla hayaya geçirilecek "Menteşe için çal" projesi kapsamında, 25 yerel sanatçının seslendireceği yöresel türkülerden oluşan klip hazırlanacak.

Menteşe Belediyesince ilçeyi tanıtmak ve kültür turizminden hak ettiği payı almasını sağlamak amacıyla hazırlanan projenin yaklaşık 2 ayda tamamlanması planlanıyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaptığı açıklamada, Menteşe'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle kültür turizmine oldukça elverişli bir kent olduğuna söyledi.

Belediye olarak kültür turizmi adına önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Gümüş, " 400 tescilli binamız var. Koruma amaçlı imar planı uyguluyoruz. Bu binaların bir kısmı restore edilerek turizme kazandırıldı. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Saburhane Meydanı, Belen Kahvesi, Kerimoğlu Evi, tarihi Arasta Çarşısı, Damla Deresi gibi simge noktaların, Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça gibi güneş, kum, deniz ekseninde turizm yapan merkezlere alternatif olabileceğini vurgulayan Gümüş, "Bu tarihi yerler günübirlik turizm hareketine destek olacağını düşünüyorum. Bu değerlerimizin tanıtımı noktasında böyle bir proje hazırladık. Yerel sanatçılarımızın, yerel şarkılarımızı söylediği bir klip hazırlayacağız. Klibi sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak Menteşe'nin tanıtımına katkı sunmak ve kültür turizminden hak ettiği payı almasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun Güncel
Son Dakika: Rus Meclisi'nden TBMM'ye çağrı: Ayasofya'yı müze olarak koruyun
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı Güncel
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı 3. Sayfa
Türkiye'nin günlerce konuştuğu yol verme cinayetinin yeni görüntüleri ortaya çıktı
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı Magazin
61 yaşındaki Madonna, iç çamaşırsız pozunu paylaştı
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor Güncel
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti Güncel
Ablasını toprağa vermenin acısına dayanamayan emekli emniyet müdürü, aynı gün kalp krizinden vefat etti
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden tedirgin eden koronavirüs sözleri: Salgın hızlanıyor
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Son Dakika: TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda da sonuç çıkmadı
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
50'den az çalışanı olan tüm iş yerlerinde İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi bulundurmak artık zorunlu hale geldi
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Oğlunu öldüren baba, hakim karşısında çark etti: Korkutmak istedim
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Çeviri hatası nedeniyle Athletic Bilbao'nun Real Madrid maçındaki penaltısı verilmedi
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Son dakika: Koronavirüsü küçümseyen Brezilya Devlet Başkanı'na koronavirüs bulaştı
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
Yeni evlenen arkadaşına şaka yapmak isteyen 4 arkadaş, sosyal mesafeye uymadığı için 3.600 lira ceza yedi
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
38 derece ateşi olan eşini kabul etmeyen özel hastanelere isyan eden Umut Oğuz, soluğu devlet hastanesinde aldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e 'Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret' suçundan dava açıldı
Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan dava açıldı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
Erzincan'da 95 ülkeye ihracatı yapılan vişnenin hasadı başladı
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
İstanbul Valiliği'nden sağanak uyarısı! 6 ilçede metrekareye 50 kilogram yağış bekleniyor
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
Ankara'da inanılmaz pozisyon kaçtı! Kaleci topu çizgiden çıkardı
Ankara'da inanılmaz pozisyon kaçtı! Kaleci topu çizgiden çıkardı
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
TESK'ten elektrik faturalarında indirim talebi: Vatandaş ve esnaf sevindirilmeli
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
Kadıköy'de yolda yürüyen kadına laf atan şahıs, meydan dayağı yedi
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
ABD'de kaybolan kadın askerin tecavüze uğrayarak öldürüldüğü ortaya çıktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Genç kız sosyal medyada feryat etti: Tecavüz edip öldüreceğini söyledi, savcılık serbest bıraktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Buse Varol Coşkun Sabah Demet Özdemir
Spor İrfan Buz Bülent Uygun Serdar Gürler Ali Palabıyık Sofiane Feghouli
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Beşiktaş
Şu an buradasınız: Tanıtıma katkı sağlamak için "Menteşe için çal" projesi hazırlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.7.2020 19:05:38. #1.14#
title