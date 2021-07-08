Tanıtım ürünleri ve basım sektörü, kamu tasarruf tedbirlerinde yeni değerlendirme bekliyor

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) Genel Başkan Ömer Karatemiz, kamuda tasarruf tedbirlerinin devreye alınmasına yönelik genelgeye ilişkin, "Söz konusu genelgede bir çok tedbirde olduğu gibi promosyon ürünleri tedarikinde de yüzde 20 gibi oransal bir tasarruf...

Promosyon ve Matbaa Sanayici İşadamları Derneği (PROMASİAD) Genel Başkan Ömer Karatemiz, kamuda tasarruf tedbirlerinin devreye alınmasına yönelik genelgeye ilişkin, "Söz konusu genelgede bir çok tedbirde olduğu gibi promosyon ürünleri tedarikinde de yüzde 20 gibi oransal bir tasarruf hedefinin gelmesi, yan sanayileri ile birlikte yaklaşık üç yüz bin istihdam sağlayan sektörün sürdürülebilirliği açısından yerinde olacaktır. Tanıtım ürünleri ve matbaa sektör temsilcilerinin bu talebini, karar vericilerin dikkate alacağını ve gerekli düzenlemeyi yapacağına inanıyor, genelge ile alınan tedbirlerin hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Karatemiz, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyib Erdoğan'ın onayı ile 30 Haziran 2021 tarih ve 2021/14 sayılı genelgenin yayınlanmasıyla birlikte kamuda tasarruf tedbirlerinin devreye girdiğini anımsatarak, "Söz konusu genelge ile atılacak olan adımlar, bazı harcama kalemlerinde tasarrufa gidilmesi ve kamu harcamalarında israfın önüne geçilmesinin amaçlanması; kamu kaynaklarının daha etkili bir şekilde yönetilmesi açısından son derece yerindedir." değerlendirmesine yer verdi.

Alınan tedbirlerin birçoğunun bazı harcamalara sınır getirirken söz konusu harcamaların yapıldığı sektörlerin bundan doğal olarak olumsuz etkileneceğini belirten Karatemiz, şunları kaydetti:

"Fakat bu sayede kamu finansmanı da ciddi ve disiplinli bir şekilde sürdürülebilme imkanına kavuşacaktır. Bu çerçeveden baktığımızda her tasarruf bizlere daha az vergi, daha verimli bir kamu yönetimi olarak dönecektir. Ancak genel bütçe içerisinde ciddi bir yer tutmayan promosyon ve tanıtım ürünleri ile ilgili getirilmiş olan tedbir sınırlama şeklinde değildir. Alınan tedbir, promosyon ve tanıtım ürünleri alımının tamamen durdurulmasıdır. Kamuya hizmet verecek şekilde üretim bandını ve ekibini oluşturmuş sektör firmalarının bir anda müşterisiz kalması anlamına gelebilecek bu uygulamanın sektör firmaları için ciddi sorunlar yaratabileceği tedirginliğini yaşamaktayız."

Söz konusu genelgede birçok tedbirde olduğu gibi promosyon ürünleri tedarikinde de yüzde 20 gibi oransal bir tasarruf hedefinin gelmesinin, yan sanayileri ile birlikte yaklaşık üç yüz bin istihdam sağlayan sektörün sürdürülebilirliği açısından yerinde olacağını dile getiren Karatemiz, "Tanıtım ürünleri ve matbaa sektör temsilcilerinin bu talebini, karar vericilerin dikkate alacağını ve gerekli düzenlemeyi yapacağına inanıyor, genelge ile alınan tedbirlerin hayırlara vesile olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak