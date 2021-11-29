TANITIM GÜNLERİNDE BAYBURT RÜZGÂRI DEVAM EDİYOR

MALTEPE, İSTANBUL (Habermetre) - Hükmü PEKMEZCİ İstanbul Maltepe'de devam eden Bayburt Tanıtım Günlerinin üçüncü gününde de ziyaretçiler İstanbul'da Bayburt'u yaşamaya devam ediyor. Tanıtım günleri için geniş bir kadro ile İstanbul'a adeta çıkarma yapan Belediyemizin standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösteriyor. Ziyaretçilere Bayburt'u tarihi, kültürel öğeleri ve yöresel lezzetleri ile İstanbul'a taşıyan Belediyemiz stantlarında ziyaretçilere yöresel aktiviteler de sunuyor. Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi tarafından yapılan Bayburt'un yöresel lezzetlerinden lor dolması, kete, ziron, karapancar, ekşi lahana, yalancı dolma, tel helvası, tatlı çorba, kavut çorbası, şerbet ve daha birçok yöresel tat ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Yine Aile Yaşam Merkezi tarafından üretilen yöresel el sanatları ürünleri de beğeni topladı. Ayrıca dil sultanlarımız aşıklar birbirinden güzel türküler seslendirirken Türk Dünyası'nın birleştirici unsuru Dede Korkut ile Bamsı Beyrek konulu tiyatro gösterileri ve deve oyunu büyük beğeni topladı. Yoğun ilgiyle karşılanan tanıtım günlerinde Bayburt Milletvekili Sayın Fetani Battal, aslen Bayburtlu olan İstanbul Milletvekilli Sayın Emine Sare Aydın, Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Vali- Mülkiye Başmüfettişi Osman Kaymak, DSİ Trabzon Bölge Müdür Yardımcısı Halis Saka, Bayburtlu Bürokratlar, Dernek Başkanları fuar alanında kurulan stantları tek tek ziyaret ettiler. Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Hükmü Pekmezci, "Tanıtım günlerinin 3. gününde de hemşehrilerimiz ile beraberiz. Hemşehrilerimizin yoğun ilgisi devam ediyor. Bu ilgiyi açıkçası bekliyorduk. Çünkü Bayburt, nerede olurlarsa olsunlar tüm Bayburtluların sevdasıdır. Bayburt Belediyesi olarak tanıtım standımızda yöresel ürünlerimiz, kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması adına yaptığımız tasarımlarımız ve kültürel aktivitelerimizi hemşehrilerimize sunmaktayız. Dedekorkut ve Bamsı Beyrek'in canlandırıldığı tiyatro oyunlarımızı hemşehrilerimiz ile buluştururken, geleneksel deve oyunumuz, yöresel lezzetlerimizden Kavut Çorbası ve şerbet ikramımız oluyor. Ayrıca ihram tasarımlarımızı hemşehrilerimiz ile buluşturuyoruz. Kısacası gurbette dolu dolu Bayburt'u yaşamak isteyen herkesi tanıtım günlerine ve standımıza bekliyoruz. Buradan bir kez daha bu tanıtım günlerini organize ederek bizi gurbetteki hemşehrimlerimizle buluşturan Bayburtlular Federasyonu Başkanı Hasan Saka ile yönetimine teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet