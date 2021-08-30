Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı
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Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı

İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı - Haberler | Güncel

Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı 'Son Durağım' dediği eşini tünelleri ve dağları aşarak süslediği otobüsü ile almaya gitti Karabük'te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini 'Son Durağım' diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve...

Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı

'Son Durağım' dediği eşini tünelleri ve dağları aşarak süslediği otobüsü ile almaya gitti

KARABÜK - Karabük'te Belediye Özel Halk Otobüsü şoförlüğü yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanıştığını eşini 'Son Durağım' diyerek süslediği otobüsü ile tünelleri ve dağları aşarak almaya gitti. Esra ve Ferhat çiftinin otobüslerden oluşan düğün konvoyu renkli görüntülere sahne oldu.

Karabük'te halk otobüsünde şoförlük yapan Ferhat Akkirpi, otobüste tanışarak evliliğe kadar uzanan bu yolda tanıştıkları otobüsü süsleyerek gelin arabası yaptı. Diğer şoför arkadaşlarının da otobüslerle eşlik ettiği düğün konvoyu ile yola koyulan damat Ferhat, dağları ve tünelleri aşarak Yenice ilçesindeki gelin evine kadar gitti. Burada dualarla gelini evinden alan damat Ferhat Akkipri, eşini de otobüse bindirerek konvoy eşliğinde vatandaşların şaşkın bakışları arasında düğün salonuna gitti.

Uzun süredir halk otobüslerinde şoförlük yaptığını dile getiren Ferhat Akkirpi, " Severek yaptığımız ve baba mesleğimiz. Biz otobüste tanıştık. Kendisi yolcuydu. Sonradan son durağım oldu. Sonuç belli, bir ömür boyu mutlu olmayı temenni ediyoruz" dedi.

Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı
Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı
Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı
Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı
Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı
Tanıştıkları Halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Bostancı

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