Tanış: "Evde kalma süreleri elektrik tüketimini artırdı"
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Tanış: "Evde kalma süreleri elektrik tüketimini artırdı"

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen okullara, evden çalışma sistemine geçen sektörler ve bireysel kısıtlamalar nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar da eklenince hane içi elektrik tüketiminde gözle görülen...

Tanış:
12.05.2020 14:53 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:53

Akedaş Elektrik Perakende Satış A.Ş. Genel Müdürü Medine Tanış, Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen okullara, evden çalışma sistemine geçen sektörler ve bireysel kısıtlamalar nedeniyle evden çıkmayan vatandaşlar da eklenince hane içi elektrik tüketiminde gözle görülen artış meydana geldiğini söyledi.

Tanış, yaptığı açıklamada, korona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği evde kalma süresi uzayınca, enerji tüketim verileri ile alışkanlıkların da değiştiğini ifade ederek, "Elektrik tüketiminde en yüksek talep genellikle akşam saatlerinden sonra görülüyordu. Yani vatandaş işlerinden çıkıp evlerine gittiklerinde hane içi elektrik tüketimi artıyordu. Korona virüsle mücadele çerçevesinde okulların kapanması ve online devam eden dersler, evde çalışma sistemine geçen sektörler ve bireysel kısıtlamalar da eklenince elektrik tüketiminin gündüz daha çok arttığını görebiliyoruz" dedi.

Korona virüsle Türk sağlık sisteminin yaptığı mücadeleyi takdirle izlediklerini ve bu salgından en kısa sürede kurtulmayı temenni ettiklerini belirten Tanış, hayatı durdurma noktasına getiren korona virüsün evde kalma süreleri ile birlikte enerji tüketimini de paralel şekilde artırdığını ifade etti. Tanış; "Öğrencilerimiz evlerinde online derslerine devam ediyor. Kısıtlamalar nedeniyle restoranların kapanması evde yemek pişirme süresini artırıyor. Birçok vatandaşımız kendi ekmeğini evinde yapıyor. Bazı özel ve kamu kurumları esnek çalışma ve evde çalışma sistemine geçti. Bu tür tedbirlerle gelen evde kalma süreleri uzayınca, enerji tüketimi de beraberinde artıyor. Rutin durumlara bakıldığı zaman hane içi elektrik talebi akşam saatlerinden sonra yüksek oluyordu. Korona virüsle birlikte evde kalma süresi artınca bu tüketim alışkanlığı değişti ve artık gündüz daha çok talep geliyor" dedi.

Kurum olarak korona virüs salgınına karşı ülke çapında alınan tedbirlere ilk günden itibaren titizlikle uyduklarını hatırlatan Tanış, şöyle konuştu;

"Tüketicilerimizin ve çalışanlarımızın sağlığı her zaman önceliğimiz olmuştur. Bunu planlarımızın başına alarak uygulamalarımıza ve bütün işlemlerimize adapte ettik. Bu süreçte halkımıza da hep evde kalmalarının herkesin sağlığı için daha güvenli ve zorunlu olduğunu belirttik. Onları buraya kadar getirmemek için bütün online kanallarımızı kullanmalarını sağladık. Bütün bunları güçlü iletişimimiz sayesinde sosyal medya üzerinden 7 gün 24 saat verdiğimiz hizmetle gerçekleştirdik. Zaten 7 gün 24 saat hizmet veren 444 46 02 numaralı çağrı merkezimiz bu süreçte de hiçbir tüketicimizi mağdur etmemek için fazlasıyla gayret sarf etti. Bütün bu önlemler çerçevesinde evde kalma süreleri artan hane halkının elektrik tüketimini ve genel olarak enerji tüketimini kontrol altına alabilmeleri için bu süreçte tasarruf önlemlerini sosyal medya hesaplarımız üzerinden tüketicilerimizle paylaştık ve paylaşmaya devam ediyoruz. Zaten biz her zaman tüketicilerimize tasarrufun önemini ve nasıl yapılabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Enerji tasarrufunun hiç olmadığı kadar gerekli hale geldiği bu süreçte elektrikli eşyaların doğru ve verimli kullanımı elektrik faturalarında tasarrufu sağlayacaktır, kullanımı minimize edeceği için de aynı zamanda milli servetimizi koruyacaktır. Pandemi sürecinden önce planladığımız yine çocuklarımıza ve tasarruf konusuna hitap edecek bir dizi sosyal sorumluluk projelerimiz vardı. Bunları online mesajlar olarak yine halkımızla paylaşmaya çalışıyoruz. Bu günler geçecek, inanıyoruz. Bu süreci hep birlikte, kurallara uyarak en iyi şekilde atlatacağız. Bu günler geçtikten sonra da bunu çocuklarımızla birlikte kutlayacağız. Tüketicilerimizden istediğimiz şey sabır ve duyarlılık. Bu zor günlerde daha sabırlı, daha sakin ve daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Biz onlar için varız, onlar için çalışmaya devam ediyoruz." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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