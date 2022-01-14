Tanınmamak için üzerine örtü alıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tanınmamak için üzerine örtü alıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Tanınmamak için üzerine örtü alıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da tanınmamak için üzerine örtü alıp girdiği iş yerinden bin 700 lira çalan A.B., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

HATAY'da tanınmamak için üzerine örtü alıp girdiği iş yerinden bin 700 lira çalan A.B., güvenlik kamerası görüntülerinden yakalandı.

Erzin ilçesinde 9 Ocak günü saat 22.30 sıralarında şarküteri ve fırın olarak hizmet veren iş yerinden bin 700 lira para çalındı. Güvenlik kamerasını inceleyen iş yeri sahibi, polise haber verdi. Gelen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini farklı açılardan izledi. Ekipler, üzerine örtü alıp iş yerine girerek parayı çalan şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.


Tanınmamak için üzerine örtü alıp hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı

 Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Son dakika! KGAÖ barış gücü Kazakistan'dan çekilmeye başladı

Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title