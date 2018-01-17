Tanınmamak İçin Etek Giyen Hırsızlık Zanlısı Tutuklandı

Mardin'in Midyat ilçesinde tanınmamak için etek giydiği belirlenen hırsızlık zanlısı erkek tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

15 Ocak'ta devriye sırasında gece bir şüphelinin tespit edilmesi üzerine güvenlik önlemleri alındı. Erkek şüphelinin güvenlik kameralarına yakalanmamak için etek giydiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüphelinin üst aramasında el feneri, bıçak, kapıyı zorlayarak açmak için kullanılan satır, parmak izi bırakmamak için ellerine giydiği çorap ile çaldığı yüzük ve saat ele geçirildi.



Şüphelinin kimlik sorgulamasında ise 17 hırsızlık, 8 kasten yaralama, 2 uyuşturucu madde kullanma ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet suçundan kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı.