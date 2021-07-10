Tanınmamak için etek giydi eşarp taktı, motosiklet çaldı
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Tanınmamak için etek giydi eşarp taktı, motosiklet çaldı

Tanınmamak için etek giydi eşarp taktı, motosiklet çaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de tanınmamak için etek giyip eşarp takarak kendisine kadın görüntüsü veren kişi, bir apartmanın önünde park halinde duran motosikleti çaldı.

Osmaniye'de tanınmamak için etek giyip eşarp takarak kendisine kadın görüntüsü veren kişi, bir apartmanın önünde park halinde duran motosikleti çaldı.

Edinilen bilgiye göre, 24 Haziran'da Yedi Ocak Mahallesi 12222 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın önünde park halinde duran motosiklet çalındı. Aracının çalındığını fark eden vatandaş durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı yere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Apartmanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler izledikleri görüntüler karşısında şaşkına döndü. Motosikleti çalan iki şahıstan birisinin tanınmamak için etek giyip eşarp takarak kendisine kadın süsü verdiği görüldü. Görüntülerden şahısların daha önceden hırsızlık suçlarından kaydı olan E.C.D. (23) ile A.S. (24) olduğunu tespit eden ekipler fiziki takip sonucunda merkeze bağlı Dervişli köyünde E.C.D.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.D. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.S. isimli şahsın yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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