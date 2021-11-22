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Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi tanımadığı başka bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı.

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi tanımadığı başka bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Silahlı Saldırı sonrası Hasan D. ayağından yaralanırken kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Olay Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Dere Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan D., sokak ortasında tanımadığını iddia ettiği bir kişi tarafından sokak ortasında silahlı saldırıya uğradı. Bir el ateş edilen olayda Hasan D. ayağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edilirken silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Yaralan Hasan D., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan D.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Tanımadığı kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı

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