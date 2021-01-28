Tanıl Bora, "Hayatımız Kitap" programına konuk oldu

Yazar, yayıncı ve çevirmen Tanıl Bora, Türkiye Yayıncılar Birliğinin kitaba ve yayıncılığa odaklanan çevrim içi "Hayatımız Kitap" programına katıldı.

Sibel Oral'in hazırlayıp sunduğu program, Türkiye Yayıncılar Birliğinin YouTube kanalında edebiyatseverlerle buluştu.

Biyografi türünde hazırladığı son kitabı "Hasan Ali Yücel" üzerine konuşan Bora, edebiyatın bir türü olarak biyografiyi anlattı ve Yücel'e ilişkin bilgiler verdi.

Bora, bir süredir biyografi yazmayı arzuladığını belirterek, şunları söyledi:

"Aslında ilk biyografi çalışmamı Süleyman Demirel üzerine yapmak istiyordum ama bir süredir Hasan Ali Yücel üzerinde çalışıyordum ve o beni daha çok cezbetti. Zaten genel olarak sağ ideoloji üzerine çalıştığım için biraz da farklı bir dünyadan kişiye yönelmek istediğim için böyle bir tercihte bulundum sanırım. Biyografi çalışması bir avcılık toplayıcılık işidir. Çok farklı metinlerde, literatürlerde küçük ayrıntılar bulmak için iz ararsınız. Aynı zamanda bir çerçeveleme gerektirir. Ele aldığınız kişinin kendi yazdıkları ve doğrudan onun üzerine yazılanlardan öte dönemsel olayları, çelişkileri, sorunları gibi meseleleri de ucundan yakalamak gerekiyor. Dolayısıyla biyografi diğer türlerin çalışma takviminden biraz daha yoğundur."

Hasan Ali Yücel'in Türkiye'deki farklı görüşlerin içerisinde ele alınmaya müsait bir figür olduğuna dikkati çeken Bora, "Onun üzerinden birçok şeyi tekrar düşünebilmek mümkün, Kemalizm, milliyetçilik, din meselesi, komünizm, Köy Enstitüleri, demokrasi veya darbeler... Bu konulara onun merceğinden bakmayı değil bizzat Hasan Ali Yücel'i mercek yaparak bakmanın çok geniş açılar kazandıracağını düşündüm." diye konuştu.

Tanıl Bora, Hasan Ali Yücel üzerine yaptığı çalışmasında eski kelimelere de yer verdiğini söyleyerek, "Yücel'in ilginç bir şekilde eski kelimeleri aslında çok fazla kullandığını fark ettim. Hakkında klişe bilgiye bağlı olarak öz Türkçeci olduğu zannedenler olabilir, yer yer o kelimeleri kullandığı metinler de var elbet ama o da eski kelimeleri vukufla ve severek kullanmıştır." değerlendirmesini yaptı.

"Hayatımız Kitap" programı, yayıncılık sektörünün paydaşlarını bir platform üzerinde bir araya getirerek sektörde çalışanları, ilgili kişileri, öğrencileri ve Türkiye Yayıncılar Birliği üyelerini bilgilendirmeyi, ufuk açıcı sohbetlerle geleceğe dair öngörüleri, sorunları, yeni fikirleri masaya yatırmayı, topluma yayıncılığı anlatmayı, okumanın önemi ve gerekliliği konusunda bilinç ve yayıncılık sektörüne itibar kazandırmayı hedefliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref