Tanık, cinayet sanığını yalanladı ANTALYA'da eşiyle ilişkisi olduğu ve telefonda görüştüğünü iddia ettiği Bayram Kır'ı (38) öldüren Celil Dumanlı (51), ikinci kez hakim karşısına çıktı.

ANTALYA'da eşiyle ilişkisi olduğu ve telefonda görüştüğünü iddia ettiği Bayram Kır'ı (38) öldüren Celil Dumanlı (51), ikinci kez hakim karşısına çıktı. Dumanlı'nın, olay günü Bayram Kır'ın yanında olduğunu belirttiği ve ona 'kaç kaç' diye uyarıda bulunduğunu ileri sürdüğü Kenan Aksünger, maktule böyle bir şey demediğini, olay anında orada olmadığını söyledi.

Olay, geçen yıl 6 Ekim günü saat 21.30 sıralarında, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat işçisi Celil Dumanlı'nın eşi S.D., bir süre önce evi terk etti. Engelli 2 çocuk babası olan Dumanlı, 3546 Sokak üzerinde, arkadaşlarıyla birlikte evinin bahçesinde oturan Bayram Kır'ı gördü. Dumanlı, evine gidip tabancasını alarak geri döndü. Dumanlı'nın adliyede şoförlük yapan Kır'a doğrulttuğu tabanca tutukluk yaptı. Bayram Kır kaçmaya başladı. Ancak Celil Dumanlı, peşinden koştuğu Kır'ı 5 el ateş ederek öldürdü. Evinde yakalanan Celil Dumanlı tutuklandı.

'Kasten insan öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle hakkında Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Celil Dumanlı, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Celil Dumanlı duruşmaya SEGBİS ile katılırken, öldürülen Bayram Kır'ın annesi Emine Kır ve kız kardeşi Serpil Kır ise salonda hazır bulundu. Sanık Celil Dumanlı, ilk duruşmadaki savunmasını tekrar ederek, eşi ile Bayram Kır arasında telefon görüşmeleri olduğunu öne sürdü. Şikayetçiler Emine Kır ve Serpil Kır, Bayram Kır'ın suçsuz yere öldürüldüğünü belirterek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.TANIK: BEN ORADA DEĞİLDİMSanık Celil Dumanlı'nın, olay günü Bayram Kır'ın yanında olduğunu belirttiği ve ona 'kaç kaç' diye uyarıda bulunduğunu ileri sürdüğü Kenan Aksünger de tanık olarak dinlendi. Olay günü orada olmadığını ve olayı görmediğini söyleyen Kenan Aksünger, "Sanık ve maktul benim komşum olur. Olayla ilgili bilgim yok. Ayrıca ben Celil'in eşi ile Bayram arasında bir şey olduğunu duymadım. Ancak Celil ile eşi arasında zaman zaman tartışma olduğunu biliyorum. Bu her evde olabilecek şeyler" dedi.Mahkeme başkanının "Sen olay anında Celil Dumanlı'yı gördüğün anda Bayram Kır'a 'kaç kaç' dedin mi" sorusu üzerine Kenan Akgünger, "Ben orada yoktum. O yüzden de böyle bir cümle kullanmadım" karşılığını verdi.'NEDEN YALAN SÖYLÜYORSUN'Sanık Celil Dumanlı ise tanığın yalan beyanda bulunduğunu belirterek, "Kenan neden yalan söylüyorsun? Sen birkaç kişi ile birlikte Bayram'ın yanında değil miydin? Şu an doğruyu konuşmuyorsun" dedi.Diğer tanık Salih Aksoy ise Celil Dumanlı'nın eşi ile sorunları olduğunu, ancak nedenini bilmediğini söyledi. Aksoy da Bayram Kır ile Celil Dumanlı'nın eşi arasında ilişki olduğuna yönelik bir şey duymadığını sözlerine ekledi.

Duruşma, tebligat ulaşmayan diğer tanıkların dinlenmesi ve telefon görüşmelerinin detaylı dökümünün istenmesi ve sanığın tutukluluk haline devam kararı verilerek ertelendi.

Kaynak: DHA