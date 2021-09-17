'Tanık Bilgilendirme Broşürü'ne artık karekodla ulaşılabilecek

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama ile tanıkların tanık davetiyelerine tanımlanan karekod yardımıyla merak ettikleri birçok soruya cevap bulabilecekleri 'Tanık Bilgilendirme Broşürü'ne daha hızlı ve kolayca erişebilmeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığı, 'Yargı Reformu Stratejisi' kapsamında güven veren ve erişebilir bir adalet sistemine yönelik yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini açıkladı. Yargılamalarda maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasında önemli bir unsur olan tanıkların bildiklerini doğru ve tarafsız şekilde anlatmaları adaletin tecelli edebilmesinin önemli basamaklarından birini oluşturuyor. Çağrı kağıdı (davetiye) ile adliyelere gelen tanıkların adli sürecin aşamaları, hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmelerine yönelik hazırlanan 'Tanık Bilgilendirme Broşürü', tanıkların sıklıkla merak ettiği sorulara sade ve anlaşılır bir dille cevap veriyor. Broşür tanıkların ön bilgi alabilecekleri bir bilgilendirme metni olarak dikkat çekiyor.

Tanık Bilgilendirme Broşürü, karekod tanımlaması ile tüm çağrı kağıtlarında yer alıyor

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen uygulama, tanıkların tanık davetiyelerine tanımlanan karekod yardımıyla 'Tanık Bilgilendirme Broşürü'ne daha hızlı ve kolayca erişebilmelerine imkan sağlıyor. Adli sürece dahil olan tanıkların sahip oldukları hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmelerini amaçlayan broşüre, tanık davetiyelerine tanımlanan karekodun cep telefonundan okutulması ile kolayca ulaşılabiliyor. Uygulama ile tanıkların adli sürece dahil olmak konusundaki çekincelerinin giderilmesi ve sürece daha etkin katılmaları hedefleniyor.

Çağrı kağıdında yer alan karekodun cep telefonu ile okutulması yoluyla tanık bilgilendirme broşürüne hızlı ve kolay erişim sağlanabiliyor. Bu uygulama sayesinde tanıklar hangi haklara sahip olduklarını, hangi yükümlüklerinin bulunduğunu ve ne yapmaları gerektiğini sade ve yalın bir anlatımla öğrenebiliyor. Broşürde tanıklıkla ilgili 'Tanıklık neden önemlidir, zorunlu mudur, yalan söylersem ne olur, ne yapmalıyım' gibi birçok soruya cevap veriliyor. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri