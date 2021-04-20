Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
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Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde seyir halinde olan otomobil alev aldı. İtfaiye erlerince söndürülen yangında, sürücüsünün bir tanıdığından emanet olarak aldığı öğrenilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Karasu ilçesi Kuzuluk Mahallesi 1015. Sokak ile Anafartalar Caddesi'nin kesiştiği noktada yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 1015. Sokak'tan Anafartalar Caddesi'ne çıkış yapmakta olan Turgay T. idaresindeki 54 ADU 837 plakalı Renault markalı otomobilde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bir tanıdığından emanet aldığı öğrenilen aracın motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü Turgay T., aracı durdurarak durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangını kontrol altına aldı. Ekipler, yangını söndürdükten sonra uzun süren soğutma çalışması yaptı.

Otomobilde maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili ekipler inceleme başlattı. - SAKARYA

Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu
Tanıdığından aldığı emanet otomobil alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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