Tanı, 2020'de 15 ödüle layık görüldü

Firmaların ihtiyaçlarına özel CRM hizmet ve ürünleri sunan Tanı, uluslararası ve ulusal 7 farklı ödül platformundan geçen yıl 15 ödüle layık görüldü.

Firmaların ihtiyaçlarına özel CRM hizmet ve ürünleri sunan Tanı, uluslararası ve ulusal 7 farklı ödül platformundan geçen yıl 15 ödüle layık görüldü.

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren Tanı'nın açıklamasına göre, teknoloji ve pazarlamayı bir araya getirerek müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle markaların dijital dönüşümlerine katkı sağlayan şirket, veriden değer yaratmadaki iddiasını sürdürüyor.

Bu doğrultuda 18 yılı aşkın süredir veri yönetimi, CRM, ileri analitik, sadakat programları ve müşteri deneyimi alanlarında faaliyet gösteren Tanı, 2020'de uluslararası ve ulusal 7 farklı ödül platformundan toplam 15 ödül almaya hak kazandı.

Tanı, CRM, iş zekası, ileri analitik, Fraud yönetimi, veri yönetimi ve sadakat programları, mobil sadakat uygulamaları konularında sektöre yön veren projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Hayata geçirilen projelerin iş sonuçlarına katkısı da ölçümleniyor.

Salgın döneminde kullanıcıya kullanım kolaylığı sunan Chippin Mobil Uygulaması ile 20 binden fazla noktada limite takılmadan temassız mobil ödeme kolaylığı sağlandı. Temassız ödeme limitine takılmak istemeyen kullanıcıların işlem tutarlarında yüzde 81'lik artış ortaya çıkarken, alışveriş deneyiminin ardından yorum veya puanlama yapan kullanıcıların memnuniyet oranı yüzde 96 olarak ölçümlendi.

Olumsuz değerlendirme yapanlarla iletişime geçilerek memnuniyetlerinde yüzde 63 iyileştirme sağlandı. Tanı'nın CRM yönetimi için geliştirdiği Hedef Kitle Asistanı Projesi ile bir markada ilave sağlanan ciroda 2,5 milyon lira artış, yapay zekaya dayalı Kahin Projesi ile sepet ortalamalarında yüzde 23'lük yükseliş, makine öğrenmesi tabanlı Akıllı Kampanya Motoru uygulaması ile kişiselleştirilmiş kampanya ve iletişimlerle 1,7 kat kampanya geri dönüş artışı sağlandı.

Son müşteri için oluşacak 82 liralık back office maliyetinin sıfırlandığı ve yüzde 97'lik doğrulama oranı elde ettiği Müşteri Doğrulama Sistemi ile markalara katma değer sağlanıyor.

Söz konusu ürün ve projeler, aynı zamanda ödüller de kazandı.

"Müşterilerin dijital dönüşümlerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tanı Genel Müdürü Hülya Varlık, salgının zorlu koşullarına hızla adapte olduklarını belirterek, tüm çalışanlarla evden ve uzaktan çalışma sistemine geçtiklerini bildirdi.

Sektörün uygunluğu, dijital altyapı ve çevik iş modelleri sayesinde salgın sürecinde de müşterilere kesintisiz desteği sürdürdüklerini aktaran Varlık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnançla yolumuza devam ettik. İşimizde, hayata geçirmek istediklerimizi ve hayallerimizi müşterilerimizle olan ortak inancımız ve odağımızla gerçekleştiriyoruz. Bu inanç da beraberinde ödüller getirdi. Denemeye, yeniliklere açık, vizyoner müşterilerimizin çalışmalarımıza olan inançlarına teşekkür ediyoruz. 2020; hepimize çevik çalışma yaklaşımının, değişime adaptasyonun ve iş süreçlerimizin dijital teknolojilerden de güç alıp esnek yönetiminin önemini çok net gösterdi. Değişime açık, hızla adapte olan ekibimize de gönülden teşekkür ederim. Bu başarı, zamanın gerektirdiği dönüşümü hızla yapan ekibimizin, müşterilerimizin ve bizlerle uyumla çalışan iş ortaklarımızın eseri."

Varlık, 2021'de de yeni ürün ve hizmetleriyle, Chippin mobil sadakat uygulamasıyla, ileri analitik hizmetlerle ve CRM çözümleriyle müşterilerin dijital dönüşümlerine katkı sağlamayı sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Aslanhan