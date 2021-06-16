Tanfer ailesinin mutlu günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tanfer ailesinin mutlu günü

Tanfer ailesinin mutlu günü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Erzurum Protokolü Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'in oğlunun düğünde bir araya geldi.

Erzurum Protokolü Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'in oğlunun düğünde bir araya geldi.

Erşat Tanfer Meltem Özer Tanfer'in nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Nikaha AK Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, AK Parti Erzurum Milletvekili İç İşleri eski Bakanı Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt, ETÜ eski Rektörü ve YÖK Üyesi Prof.Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti eski İl Başkanı Murat Kılıç, Palandöken eski Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, AK Parti Eski İl Başkan Yardımcısı Av. Hakan Karadabağ ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Emel Sayın Seda Sayan Acun Ilıcalı
Spor Cristiano Merih Demiral Nihat Özdemir Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tanfer ailesinin mutlu günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 13:16:50. #1.14#

title