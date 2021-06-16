Tanfer ailesinin mutlu günü

Erzurum Protokolü Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'in oğlunun düğünde bir araya geldi.

Erzurum Protokolü Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer'in oğlunun düğünde bir araya geldi.

Erşat Tanfer Meltem Özer Tanfer'in nikahını Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen kıydı. Nikaha AK Parti Kurucu Genel Başkan Yardımcısı Akif Gülle, AK Parti Erzurum Milletvekili İç İşleri eski Bakanı Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, Şenkaya Belediye Başkanı Yavuz Bedir, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, AK Parti 22. Dönem Milletvekili Prof.Dr. Muzaffer Gülyurt, ETÜ eski Rektörü ve YÖK Üyesi Prof.Dr. Muammer Yaylalı, AK Parti eski İl Başkanı Murat Kılıç, Palandöken eski Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, AK Parti Eski İl Başkan Yardımcısı Av. Hakan Karadabağ ve çok sayıda davetli katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı