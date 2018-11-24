Taner Taşkın: "Şampiyonluk Kupasını Samsun'a Getireceğiz"

YILPORT Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, karşılaşacakları Hacettepe maçından mutlaka galibiyetle ayrılmak istediklerini belirterek, "Lig sonuna kadar bu şekilde devam edip şampiyonluk kupasını Samsun'a getirmeyi istiyoruz" dedi.

Yılport Samsunspor, yarın saat 13.30'da kendi evinde karşılaşacakları Hacettepe maçı hazırlıklarını tamamladı. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlen idman ısınma hareketleri, 5'e 2 çalışma ve çift kale maçın ardından son buldu. Hacettepe maçından mutlaka galibiyet almak istediklerini belirten Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Yarın kendi sahamızda oynayacağımız Hacettepe maçından mutlaka galibiyetle ayrılmayı istiyoruz. Hacettepe genç ve dinamik bir takım. Ona göre önlemlerimizi aldık. Biz de kendi saha ve seyirci avantajımızı kullanarak maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

İlk yarının bitimine kadar oynayacakları son 4 maçı da kazanıp devre arasına iyi yerde girmeyi planladıklarını ifade eden Taşkın, "Hacettepe maçından sonra devre arasına kadar 3 maç daha oynayacağız. Bu maçlardan da puan ve puanlar alarak ilk yarıyı güzel bir şekilde tamamlamayı istiyoruz. Oynadığımız 13 maçtan 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 27 puanla 3'üncü sıradayız. Maç başı 2 puan hedefimizin 1 puan üstündeyiz. Lig sonuna kadar bu şekilde devam edip şampiyonluğu Samsun'a getirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

- Samsun