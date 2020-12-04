Taner Taşkın: "Sahada coşkulu bir takım vardı"
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Taner Taşkın: "Sahada coşkulu bir takım vardı"

04.12.2020 20:32 | Son Güncelleme: 04.12.2020 20:36

- Taner Taşkın: "Sahada coşkulu bir takım vardı" İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın maçın ardından yaptığı açıklamada coşkulu bir futbol oynadıklarını söyledi.

- Taner Taşkın: "Sahada coşkulu bir takım vardı"

İSTANBUL - İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Tuzlaspor'da Teknik Direktör Taner Taşkın maçın ardından yaptığı açıklamada coşkulu bir futbol oynadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor, İstanbulspor karşısında 2-0 kazanarak 3 puana uzandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendiren Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "2 haftadır mağlup oluyorduk ve puan alamamıştık. Ümraniyespor maçında berabere kalmıştık. Bunun verdiği bir stres vardı takımda. İstanbulspor'u çok iyi analiz etmiştik ve antrenmanda iyi çalışmıştık. Bugün sahadaki arkadaşlar bu analizi iyi uyguladı ve her şeylerini ortaya koydu. Sahada coşkusu artmış, isteği ve arzusu tavan yapmış bir takım vardı. Biz Tuzlaspor olarak bu kompakt oyunu oynamaya devam edeceğiz ve inşallah layık olduğumuz yerde olacağız. Oyuncu grubuna teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Taner Taşkın: 'Sahada coşkulu bir takım vardı'
Taner Taşkın: 'Sahada coşkulu bir takım vardı'
Taner Taşkın: 'Sahada coşkulu bir takım vardı'
Taner Taşkın: 'Sahada coşkulu bir takım vardı'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BORA AKYOL

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