Taner Taşkın: "Rakibimizi tebrik ediyorum"

Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Oyuncularımı tebrik ediyorum ve hakemlerin biraz daha iyi maç yönetmesini istiyorum. Eksik maçımızla beraber 3 maçımız var. Bu maçlara odaklanıp devreyi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" dedi.

Tuzlaspor, ligin 15. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Maçı 2 devre halinde değerlendirebiliriz. Maça iyi başlayan Adana Demirspor var. Püskürttüğümüz anlar var. Daha sonra Aosman ile girdiğimiz net pozisyon var. Rakibimiz ilk 30 dakika bizden iyi oynadı. İkinci yarı biz gereken riskleri aldık ve 7-8 pozisyona girdik. Bu pozisyonları daha erken bulsak maç daha farklı olabilirdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve hakemlerin biraz daha iyi maç yönetmesini istiyorum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Eksik maçımızla beraber 3 maçımız var. Bu maçlara odaklanıp devreyi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı