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Taner Taşkın: "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum"

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Haberler | Spor

- Taner Taşkın: "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum" MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum.

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ANKARA (İHA) - - Taner Taşkın: "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum"

ANKARA - MKE Ankaragücü mağlubiyetinin ardından müsabakayı değerlendiren Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Biz oyun olarak ve mücadele olarak daha üstün olduğumuzu düşünüyoruz" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'ne 2-1 kaybeden Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Taner Taşkın şunları dedi:

"Bugün sahada 90 dakika mücadele eden bir takım vardı. Oyuncularımdan son derece memnundum. Geldiğimiz günden itibaren çok ciddi puanlar topladık. 19 puanla ikinci devreye giriş yapacağız. Gönül isterdi ki bugün buradan puanlarla ayrılalım. Oyuncu grubumuz sahada istediğimiz bir çok şeyi yaptı. Geldiğimiz günden beri çok basit gol yeme sıkıntımız var. Bunu bir türlü aşamadık. İnşallah ikinci devre defans bölgesine ciddi takviyeler yapıp daha güvenli bir takım haline geleceğiz. Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum. Biz oyun olarak ve mücadele olarak daha üstün olduğumuzu düşünüyoruz. İkinci devreye daha umutlu ve inançlı gireceğiz."

Taner Taşkın: Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum

Taner Taşkın: Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum

Taner Taşkın: Mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünmüyorum

İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner - Spor Haberleri

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