Taner Taşkın: "Kaleci Nurullah'ı geçemedik"
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Taner Taşkın: "Kaleci Nurullah'ı geçemedik"

29.11.2020 22:32 | Son Güncelleme: 29.11.2020 22:36
Taner Taşkın:

0 yenildikleri maçın ardından konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, iyi oynamalarına rağmen rakip kaleci Nurullah Aslan'ı geçemediklerini söyledi.

0 yenildikleri maçın ardından konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, iyi oynamalarına rağmen rakip kaleci Nurullah Aslan'ı geçemediklerini söyledi.

Deplasmanda 2-0 yenildikleri Samsunspor maçının ardından basın toplantısında konuşan Tuzlaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, karşılaşmayı değerlendirdi.

"Kaleci Nurullah'ı geçemedik"

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İyi oynamalarına rağmen kazanamadıklarına değinen Taner Taşkın, "Maça iyi başladık. İyi hazırlanıp, galibiyet için gelmiştik. Maalesef 2-3 haftadır pozisyon vermeden direk kalemizde golleri görüyoruz. Tabi bu hastalığımızı bir şekilde düzelteceğiz. Bu bizim için maçı çevirmek adına büyük handikap oluyor. Bugün de öyle oldu. Maçı çevirmek için büyük uğraş verdik. İlk yarı ve ikinci yarı önemli pozisyonlar bulduk ama kaleci Nurullah'ı geçemedik. Şayet onu geçebilsek bir gol bulsaydık maçın şekli daha değişik olabilirdi. Buraya 4 önemli oyuncumuzdan eksik geldik. Bu da bizim dengemizi bozdu. İyi bir maç oldu. Samsunspor'u aldığı galibiyetten dolayı tebrik ederim" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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