Taner Taşkın: "İyi oynarken kolay gol yeme hastalığımız var"

ANKARA (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasının ardından değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Taner Taşkın, "Çok iyi oynarken bir anda mağlup konuma düştük. İyi oynarken kolay gol yeme hastalığımız var" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında sahasında ağırladığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 3-3'lük skor ile puanları paylaşan Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Taner Taşkın, "Çok değişik duygular yaşadığımız bir maç oldu. Çok iyi oynarken bir anda mağlup konuma düştük. İyi oynarken kolay gol yeme hastalığımız var, bunu çözmemiz gerek. İkinci yarıda ise gereken bütün hamleleri yaptık. Çok da iyi top oynadık. Maçı kazandıracak iki golü de bulduk. Attığımız yüzde yüz bir gol var ama hakem tarafından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Görüntülere baktık, ofsaytla ilgisi yok" ifadelerine yer verdi.

Takımın son dakikalara kadar mücadele ederek müsabakayı berabere sonlandırdıklarını aktaran Taşkın, "Maalesef hakemlerde skora göre maç yönetmeye başladılar. Biz puantaj olarak ligin aşağılarında gözüküyor olabiliriz ama 5 haftadan beri yenilmiyoruz, iyi mücadele ediyoruz. Bununda bir hakkı olması gerekiyordu. Basit iki hatadan gol yedik. Ama sonuna kadar pes etmedik" diye konuştu.

Karşılaşmada hak eden tarafın Ankara Keçiörengücü olduğunu belirten Taşkın, "Bugün 1 puan aldık, artı gibi gözüküyor ama kaybettiğimiz ciddi 2 de puan var. Ona da üzülüyorum. Belki bu 1 puan Erzurumsporu şampiyon yapacak, bilemiyorum. Ama bu maçın hakkının bizim için 3 puan olduğunu düşünüyorum. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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