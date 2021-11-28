ANKARA (İHA) - - Taner Taşkın: "Çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık"

ANKARA - Ümraniyespor maçı ardından değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın, "Çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. İki sefer geriye düşmemize rağmen sahada hiç vazgeçmeyen bir Ankara Keçiörengücü vardı" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında evinde Ümraniyespor'u 3-2 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde maç sonu düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Teknik Direktör Taşkın, "Ümraniye bugün bulunduğu yeri hak eden bir takım. Çok iyi bir takıma karşı önemli bir galibiyet aldık. İki sefer geriye düşmemize rağmen sahada hiç vazgeçmeyen bir Ankara Keçiörengücü vardı. Rakibimizle ilgili hafta başından beri ciddi analizlerimiz oldu. Nasıl önünü kesebiliriz, nasıl yenebiliriz, nasıl 3 puan alabiliriz diye çalışmalar yaptık. Çok şükür çocuklar dediklerimizi harfiyen yerine getirdiler. Maçın ilk yarısı 1-0 geriye düştüğümüz halde oyuna hakim olan yine bizdik. Çok istedik ve bunu sahada çocuklarımız başardı" diye konuştu.