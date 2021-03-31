Tanem Sivar ikinci kez anne oldu

Yaklaşık üç sene önce ilk çocuğu Süleyman'ı kucağına alan Tanem Sivar ikinci kez anne oldu.

Çift bebeklerine Kemal ismini verdi. Edhem Dirvana, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa bu notu düştü: Geldi gönlümüzün sultanı, Kemalimiz. Dün gece saat 23.00'te Tanem nur topu gibi bir evlat getirdi bu dünyaya. İkinci defa baba olma sevincini yaşattığın, hayatına beni kabul ettiğin için sonsuz teşekkürler canım karıcım. Seni çok seviyorum. İyi ki evlendik de bu çocukları yaptık. Bahtın açık olsun canım oğlum Kemalim. Hoş geldin aramıza, ülkene ve dünyaya faydalı bir birey olarak yetişmen için buradayız, kıymetini bil, şımarma akıllı ol!

Kaynak: Snob Magazin