Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
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Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı / Eren Kan - Haberler | 3. Sayfa

- Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi Kayseri'de kayıp olarak aranan ve öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandırda gömülü halde bulunan karı koca toprağa verildi.

- Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi

KAYSERİ - Kayseri'de kayıp olarak aranan ve öldürülüp evlerinin bahçesindeki tandırda gömülü halde bulunan karı koca toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri'de 19 Mayıs tarihinden bu yana kayıp olarak aranan Firdevs-Mehmet Turhan çiftini bulmak için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda öldürülüp gömüldüğü ihtimali üzerinde yoğunlaşan cinayet dedektifleri, çiftin Kocasinan ilçesine bağlı Emmiler Mahallesinde bulunan evlerinde arama yaptı. Burada bahçede bulunan tandırın olduğu alanda arama yapan ekipler, alanı kazdı. Yapılan çalışma sonucunda Firdevs-Mehmet Turhan çiftçinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Hastane morgunda yapılan otopsinin ardından, Firdevs ve Mehmet Turhan çiftinin cenazeleri memleketleri Emmiler Mahallesine getirildi. Çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, jandarma ekipleri de mezarlık etrafında güvenlik önlemleri aldı. Mehmet ve Firdevs Turhan çiftinin cenazesi, yakınlarının ve mahalle sakinlerinin katıldığı cenaze namazının ardından Emmiler Mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi
Tandırda ölü bulunan karı koca toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Kan

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