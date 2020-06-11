Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
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Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ekmek pişirdiği sırada tandıra düşen 2 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen anne Hacer Ergül, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen acılı eşin feryadı yürek dağladı.

Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
11.06.2020 17:16 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:44

İlçeye 6 kilometre uzaklıktaki Aşağı Toklu köyünde ikamet eden 27 yaşındaki 3 çocuk annesi Hacer Ergül, öğlen saatlerinde ekmek pişirdiği sırada, yanında bulunan kızı Ayşegül tandıra düştü. Çocuğunu çıkarmak isterken yüz üstü tandıra düşen anne Ergül, olay yerinde hayatını kaybetti.

ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Çığlık sesiyle tandıra gelen ve anne Ergül'ün cansız bedeniyle karşılaşan köylüler, vücudunda derin yanıkların bulunduğu minik Ayşegül'ü ise ağır yaralı olarak tandırdan çıkardı. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından 3 çocuk annesi Hacer Ergül'ün cansız bedeni otopsi için İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ACILI EŞİN FERYADI YÜREK DAĞLADI

Öte yandan olay yerine gelen jandarma ekipleri, köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan acılı eş Fuat Ergül ve yakınlarını teselli etti.

Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti

GERİYE YETİM ÇOCUKLARI KALDI

Köy muhtarı Hakkı Demir, köylerinde yaşanan bu acı olaydan dolayı büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, aileden geriye yetim çocukların kaldığını söyledi.

Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti
Tandıra düşen çocuğunu kurtarmak isteyen anne, yanarak hayatını kaybetti

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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