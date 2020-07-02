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Tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyorlar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar, fırınların artmasına rağmen tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyor.

Tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyorlar
02.07.2020 13:10 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:25

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde vatandaşlar, fırınların artmasına rağmen tandır yapıp satarak geçimlerini sağlıyor.

Yenişehir ilçesi Seyrantepe semti Sanayi Mahallesinde vatandaşlar, yıllardır tandır yapıyor 52 yaşındaki 12 çocuk babası Mehmet Aktaş, 20 yıldır tandır yapıp satarak ailesini geçindiriyor. Özel killi toprağın getirilip günlerce kurutulduktan sonra aşamalar halinde tandırın yapımına başladıklarını belirten Ateş, tandırları Türkiye'nin farklı illeri ile köylere tanesini 150 liraya sattıklarını söyledi.

"Elimizden başka bir iş gelmiyor"

Ateş, yaklaşık 20 yıldır tandır yapıp satarak geçimlerini sağladıklarını söyledi. Ateş, "Yaptığımız bu tandırları Türkiye'nin farklı illerine gönderiyoruz. Toprağı özeldir, yapımında tuz atıyoruz içine, keçi tüyü, saman katıyoruz. Daha sonra ayaklarımızla yoğuruyoruz ve bir gece dinlendirildikten sonra ertesi gün tandır yapımına başlıyoruz. 7-8 tandırın yapımına başlarız ve bir haftada bunları tamamlanır. Fiyatları ise 100-150 lira arasında değişiyor. Gün vardır hiç satamıyoruz, gün vardır 2 tane satıyoruz. Bazende bir hafta boyunca satış yapamıyoruz. Bizim de geçim kaynağımız bu. Elimizden başka bir iş gelmiyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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