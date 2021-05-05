Tandır Kebabı tescillendi
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Tandır Kebabı tescillendi

Tandır Kebabı tescillendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Malatya'nın Arapgir İlçesi'nin yöresel lezzetlerinden Tandır Kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun onayıyla tescillendi.

Malatya'nın Arapgir İlçesi'nin yöresel lezzetlerinden Tandır Kebabı, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun onayıyla tescillendi.

Arapgir'e özgü Tandır Kebabı'nın tescili için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuru onaylandı. Arapgir'e özgü bir lezzet olan Tandır Kebabı artık Arapgir ile birlikte anılacak.

Arapgir yöresine ait lezzetler arasında yer alan Tandır Kebabı, tuzlanarak odun ateşinde 3-5 saat pişiriliyor ve yine coğrafi işaretli köhnü üzümü ile servis ediliyor. Yolu Arapgir'e düşen vatandaşlar ise Tandır Kebabı'nın tadına bakmadan ilçeden ayrılmıyor.

Arapgir Tandır Kebabı'nın diğer illerde yapılan Tandır Kebaplarından farklı olduğunu söyleyen vatandaşlar, Tandır Kebabı'nın tescillenmesinden duydukları mutluluğu ifade ederek Tandır Kebabı'nın muhteşem bir lezzet olduğunu vurguladılar.

Tandır Kebabı, Arapgir'e gelen yerli ve yabancı turistlere ikram ediliyor. - MALATYA

Tandır Kebabı tescillendi
Tandır Kebabı tescillendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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