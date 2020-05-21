Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Tekirdağ'a taşıdı
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Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Tekirdağ'a taşıdı

Van'ın Erciş ilçesinden bir süre önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen Cebrail Kızıltan, burada açtığı iş yerinde pişirdiği tandır ekmeğinin lezzetini Trakyalılara sunuyor.

Tandır ekmeğinin lezzetini Van'dan Tekirdağ'a taşıdı
21.05.2020 10:00 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:34

Van'ın Erciş ilçesinden bir süre önce Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesine gelen Cebrail Kızıltan, burada açtığı iş yerinde pişirdiği tandır ekmeğinin lezzetini Trakyalılara sunuyor.

Bir süre önce Erciş'ten Çerkezköy'e taşınan Kızıltan, Kızılpınar Mahallesi'nde Zahide Ana Tandır Evi'ni açtı.

Burada Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde yaygın olan tandır ekmeğini üreten Kızıltan, 3 kadını da yanında istihdam etti.

Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tandır ekmeğinin lezzetini hem Trakya insanına hem de doğudan çalışmak için gelen hemşehrilerine sunduğunu söyledi.

Çerkezköy'de çok sayıda hemşehrisinin yaşadığını anlatan Kızıltan, "Trakyalı vatandaşlarımıza da bu lezzeti sunuyoruz. Tandır evimizde ayrıca ev hanımlarımız çalışıyor. Hem ev ekonomilerine destek oluyor hem de burada kendi yöresel ekmeklerini yapıyorlar. Bölge halkımız da bizi sevdi ve ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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