Tanap ve Türkakım'ı Spot Doğalgaz Piyasasının Gelişmesine Destek Olacak"

EFET Yönetim Kurulu Üyesi Haizmann, TANAP ve TürkAkım gibi projelerin Türkiye'de yeni kurulan spot doğalgaz piyasasının gelişmesine destek olacağını belirtti.

Avrupa Enerji Tacirleri Federasyonu (EFET) Yönetim Kurulu Üyesi ve AB İrtibat Ofisi Direktörü Jan Haizmann, Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) himayesinde test süreci süren spot doğalgaz piyasasının sektör açısından kritik bir adım olduğuna dikkat çekerek, TANAP ve TürkAkım gibi projelerin Türkiye'de yeni kurulan spot doğalgaz piyasasının gelişmesine ve Türkiye'nin kendi coğrafyasında bir doğalgaz ticaret merkezi konumuna gelmesine destek olacağını vurguladı.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Haizmann, ilerleyen süreçte faaliyete alınacak uluslararası doğalgaz projelerinin Türkiye'nin konumunu değiştireceğine işaret ederek, EPAİŞ bünyesinde faaliyete gösterecek spot doğalgaz piyasasının Türkiye ve kendi coğrafyasında fiyatların oluşması ve dengelenmesi yönünden pozitif bir ortam yaratacağını belirtti. Haizmann, bu ortamın sağlanması için öncelikle Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ)'ın piyasadaki pozisyonun netleştirilmesi gerektiğine işaret etti.

Piyasa reformu için BOTAŞ'ın ithalat ve ticaret tarafının ayrılması gerektiğine dikkat çeken Haizmann, bu durumun mecburi olduğunu vurgulayarak, piyasanın etkili çalışması için BOTAŞ'tan bağımsız doğalgaz ithalatı ve tedariki yapılan sistemin genişletilmesinin gerektiğini aktardı. Spot doğalgaz piyasasının Türkiye'nin bölgesel bir doğalgaz merkezi olması için ciddi bir adım olduğunu dile getiren Haizmann, bu durumun piyasada gerçek emtia ticaretine başlanmasıyla daha da kesinleşeceğini ifade etti.

İlerleyen süreçte Türkiye'nin doğalgaz ithalatçısı bir ülke konumundan, ihracatçı bir ülke konumuna geleceğine dikkat çeken Haizmann, 2019'da Türkiye'ye gelecek yeni doğalgaz kaynaklarının, ülkeyi farklı bir konuma getirebileceğini söyledi. Türkiye'nin yaptığı ikili anlaşmalara göre genellikle Rus doğalgazı alan bir ülke olduğunu fakat son zamanlarda kaynak çeşitliliğini artırmaya başladığını belirten Haizmann, yeni LNG terminalleri, kapasite çalışmaları ve gaz depolama miktarının artırılmasının Türkiye'deki tüketiciler için çok güzel bir gelişme olduğunu söyledi.