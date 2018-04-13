Tanap'tan Engelliler İçin Park

Sorgun Belediyesi tarafın hazırlanarak Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Hibe Programı'na sunulan "Engelli Parkı ile Engellerin Kaldırılması" projesi kabul edilerek imzalandı.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında Sorgun Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan 3 bin 89 metrekarelik alan üzerinde yapılacak olan parkın bu yıl içinde tamamlanacağını söyledi.

Başkan Şimşek, engelliler için parklar, yollar, oyun alanları yaparak bir çok engeli ortadan kaldırabileceğini ancak önemli olan insanların düşüncelerindeki engelleri kaldırmak olduğunu ifade ederek, "Düşüncedeki engelleri ortadan kaldırdığınız zaman engellileri modern yaşama entegre etmiş olursunuz. İşte bu düşüncelerden yola çıkarak bizlerde bazı çalışmalar yapıyoruz. Bir engelli sabah tek başına evinden çıkıp, kente gidip bütün ihtiyaçlarını görüp yine tek başına evine dönebiliyorsa, tek başına çıkıp bir parkta dinlenebiliyor, eğlenebiliyorsa, o kent çağdaş bir kenttir, engelsiz bir kenttir.

Bu amaçla içerisinde çok amaçlı spor sahası, amfi tiyatro, çocuk oyun alanları, fitnes alanı, kamelyalar ve fıskiye havuzları olan engelliler parkı için çalışmalar önümüzdeki günlerde başlanacak ve 2018 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girecektir." dedi.

Proje maliyetinin yüzde 95'inin TANAP tarafından karşılanacağını aktaran Şimşek, kalan kısmı belediye tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.