Tanap'tan Eğitime Hibe Desteği

TANAP'tan Çiçekdağı ilçesi Acı Ortaokuluna 'Bir dokun, bin dua işit' projesi kapsamında hibe desteği geldi. Acı Ortaokulu tarafından sunulan proje Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı protokolü ile kabul edildi.

Projeyle okullarının eğitim adına kalitesinin arttırıldığını belirten okul idarecisi Ünal Tosun, okulda eğitim alan öğrencilerin proje ile daha da kaliteli ve mutlu olduğunu ifade etti. Hazırlanan projenin içeriği hakkında bilgi veren Tosun, "TANAP, desteği ile hibeden faydalanıldı. Proje kapsamında 20 bilgisayar, masa, sandalye, ses sistemi, ana sınıfı oyun gurubu, dış mekan oyun parkı okul envanterine kazandırıldı" dedi. Okula alınan malzeme desteğinin ise 122 bin liralık hibe desteği ile belirten Tosun, alınan malzemeler ile okulda daha verimli bir çalışma ortamının da oluşturulduğunu kaydetti. - KIRŞEHİR