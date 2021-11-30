TANAP'tan, doğal gaz boru hattı geçen yerlere sosyal proje desteği

ARDAHAN (AA) - Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Genel Müdürü Saltuk Düzyol, boru hattının geçtiği yerlerde 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Düzyol, TANAP'ın finans katkısıyla Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) yapılan Şehit Caner Çelik Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, destek verdikleri projenin açılışını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Düzyol, şöyle konuştu:

"TANAP olarak sadece boru hattı şirketi gibi davranmıyoruz. Boru hattının geçtiği 20 il, 60 ilçe ve 600 köyde aynı zamanda sosyal ve çevresel alanlarda da harcanmak üzere çok ciddi bir fon ayırdık. Bugüne kadar 1000'in üzerinde projeyi hayata geçirdik. Bunların 47'si Ardahan ilimiz içerisinde gerçekleşti. Bunların tutarı 13 milyon lira. Ayrıca 8 milyon lira da Ardahan İl Özel İdaresine kaynak ayırdık. Toplam 21 milyon lira Ardahan ilimize yatırım yaptık. Ardahan bizim evimiz. Bugüne kadar en büyük katkıyı Ardahan'a sağladık. TANAP olarak biz Ardahan'da uzun yıllar olacağız. Halkımızla iç içe olacağız, güzel projeler yapacağız."

Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber de desteklerinden dolayı TANAP yetkililerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, "Ayrıca okulumuza şehidimizin adını vermek de bizim için son derece önemli. Bütün şehitlerimizin isimlerini bu şekilde yaşatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Açılışa, Vali Yardımcısı Haluk Koç, Ardahan Baro Başkan Vekili Songül Şit de katıldı.

AA / Günay Nuh - Son Dakika Haberleri

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